Китайский Volvo для хипстеров: новый «смартфон на колесах» нацелен на люксовый сегмент

Бренд Lynk&Co, детище от «брака» шведского Volvo и китайского Geely, представил публике свой седан с индексом 03, который может составить серьезную конкуренцию в плотном премиум-сегменте, пишет 6 августа Drive.

Lynk&Co был создан для привлечения более молодой, если хотите «хипстерской», аудитории, для которой Volvo – это слишком старомодно, дорого и консервативно. Над дизайном марки работала самая молодая команда шведских инженеров, средний возраст – 34 года. В результате получился автомобиль с характерными высоко расположенными фарами, широкой «пастью» и формами, напоминающими скорее немецкие, чем шведские автомобили. О том, что перед нами «китаец», в дизайне не говорит ничего.

Кроме того, предполагалось, что все машины Lynk&Co будут более похожи на «смартфоны на колесах», то есть серьезным образом интегрированы в мировую паутину. Модель 03, например, по словам производителей, получит пожизненный бесплатный доступ в Интернет. Как это будет осуществляться на практике, пока не разъяснялось.

Седан со скромным индексом 03 дополнил «линейку» молодого бренда, состоящую на данный момент из двух SUV с индексами, соответственно, 01 и 02. Все три автомобиля построены на вольвовской модульной платформе CMA, и все они нацелены прежде всего на завоевание европейского рынка.

Линейка двигателей и гибридных трансмиссий у новинки пока останется той же, что и у «родственника» Volvo XC40. То есть это будет в минимальной комплектации полуторалитровый турбированный трехцилиндровый (!) двигатель в 148 сил (эту силовую установку, по слухам, могут «проапгрейдить» до 2,0-литрового турбодвижка в 187 л.с). За ними, в соответствии со стратегией Volvo и последовательной «электрификацией» китайских автопроизводителей, последуют гибриды и полностью электрические модели.

Планируется, что выпускаться все три модели будут как на заводе марки в Китае, так и на производственных мощностях Volvo в городе Гент в Бельгии. Также Volvo обеспечит их послепродажное сервисное обслуживание.

Предполагается, что стоить люксовые китайские седаны будут чуть меньше, чем аналогичные Volvo, но ожидать демпинговых цен, конечно, не стоит.