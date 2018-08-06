Облава на стритрейсеров в Петербурге. За тюнинг авто — 15 суток ареста

В Петербурге дорожная полиция устроила охоту на стритрейсеров. Им до сих пор отзывается гибель заслуженной балерины Мариинского театра.

"Фонтанка.ру"

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, последние двое суток в разных районах города патрули ГИБДД блокируют автомобили стритрейсеров и устраивают тотальный досмотр агрегатов, «обвесов», ходовой части. Самые масштабные проверки прошли в Автозаводском проезде Фрунзенского района и на Наличной улице Васильевского острова.

По правилам, вносимые в конструкцию машин изменения должны быть согласованы с ГИБДД. В противном случае автовладельца привлекают к административной ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП за нарушение правил допуска транспортных средств к эксплуатации. Штраф символический – 500 рублей, но последствия могут быть серьезнее.

По данным «Фонтанки», за выходные протоколы составили на шестерых водителей. Одновременно им предъявили требования «о недопущении административного правонарушения». В течение десяти суток владельцы должны привезти доведенный до заводского состояния автомобиль в отдел технадзора и регистрации УГИБДД на испытательный стенд. В противном случае регистрацию транспортного средства аннулируют, а оно само отправится на штраф-стоянку. Кроме того, за ослушание стритрейсеров ждет еще один административный протокол — по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции»). Она предусматривает арест до 15 суток. Жители, которым стритрейсеры не дают спать, вряд ли встанут на их защиту.

Уличные гонщики привлекли к себе внимание гибелью в июле 2018 года заслуженной балерины Мариинского театра. Ольга Искандерова была сбита на Невском проспекте во время заезда двух лихачей, которые решили «нормально дубаснуть» и не заметили женщину на пешеходном переходе. Уголовное дело возбудили в отношении 28-летнего Ивана Ярочкина.