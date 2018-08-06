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Происшествия
06.08.2018 16:55
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В Петербурге велосипедистку сбили во дворе, а пенсионера на «зебре»

Два наезда за два часа: в разных районах Санкт-Петербурга днём 6 августа в ДТП пострадали женщина и мужчина.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, в 13:40 на проспекте Металлистов, во дворе дома 89, по предварительной информации, 29-летняя женщина на «Шкоде Октавии» сбила велосипедистку – 53-летнюю женщину.

А в 15:20 в Колпино, на улице Труда, 22/15, 46-летний мужчина на «Тойоте Ленд Крузер» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешехода – 76-летнего мужчину.

Оба пострадавших был госпитализированы в тяжёлом состоянии. По фактам ДТП проводятся проверки.

О второй аварии рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «В Колпино на вокзале на пешеходном переходе мужчина на «Крузаке» сбил дедушку. У дедушки сильные травмы головы и всего тела в целом, но шевелится. До приезда ДПС и скорой мужчина на «Крузаке» два раза подъезжал ближе к дедушке, якобы не так «сильно» сбил. Фото есть. Показали фото инспектору, на что инспектор попросил сбросить это фото на непонятный номер телефона».

В Петербурге велосипедистку сбили во дворе, а пенсионера на «зебре»

 

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