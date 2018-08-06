В Латвии фермера осудили за шпионаж в пользу России. Его освободили в зале суда

Жителя города Алуксне на северо-востоке прибалтийской республики признали виновным в сборе информации о латвийских военных для передачи российским спецслужбам.

Видземский окружной суд постановил, что владелец крестьянского хозяйства под Алуксне виновен в сборе сведений о национальных вооруженных силах Латвии и передаче их России. Об этом 6 августа сообщает Delfi.

По версии следствия, фермера завербовали спецслужбы, когда он ездил в Россию. В ходе обыска у него обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатку. Кроме того, стало известно, что он собирал информацию об инфраструктуре и расположении латвийских военных.

За свои действия он получил три года условно. Сам шпион сознался в совершенном преступлении. Его освободили в зале суда.