Что строит Семак в Петербурге из наследства Луческу и Манчини

Третий год подряд "Зенит" начинает новый сезон с капитального обновления, и отдел спорта "Фонтанки", опережая события, пытается понять: что Сергей Семак строит в самом северном городе-миллионере?

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Игроки, которые не подошли Манчини

Естественно, холодные головы скажут: куда же торопиться, всего две официальные игры сыграно, о каком анализе может идти речь? Ответим: во-первых, матчей "Зенит" сыграл не два, были еще встречи на сборах с "Дженоа" и "Интером", соперниками посерьезней "Енисея" (при всем уважении к красноярскому футболу); во-вторых, какие-то элементы новой команды уже видны.

Волшебным образом у Семака воспряли те футболисты, которые совсем недавно выступали за другие команды: Артем Дзюба, Олег Шатов и Кристиан Нобоа Роберто Манчини по тем или иным причинам не устраивали, поэтому весну 2018 года ребята провели в арендах в "Арсенале", "Краснодаре" и "Рубине", соответственно. Почему эти футболисты не впечатлили итальянского специалиста – загадка, но у него уже об этом не узнаешь. Характерно, что против "Зенита" весною Шатов и Дзюба провели свои лучшие матчи за последний год. Показательна реплика эквадорца после матча против "Арсенала" 5 августа: "Почему хорошо играют те, кто был в аренде в прошлом сезоне? Надо спросить у Манчини". Сказано это было со смехом.

Нобоа выходит у Семака в стартовом составе уже два раза подряд в чемпионате. Однозначно: Нобоа – это тот футболист, на которого будет опираться Семак, напомним, что оба играли бок о бок в дважды золотом "Рубине"-2008, 2009 и шумели в Лиге чемпионов. Более того, в том "Рубине" Сергей был капитаном команды. С Шатовым Семак работал еще в качестве помощника Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша. Очень показательна реакция Шатова на забитый гол в ворота "Арсенала": обратите внимание, как его разорвало от радости в центральном круге после зашедшего штрафного удара. А после этого Олег при первой же возможности через все поле добежал до своего нового главного тренера, чтобы дать ему пять.

Дзюбомания

В чемпионате страны снова появился футболист, которого разрывают на куски: если вы не смотрели выпуск "Зенит-ТВ" про поездку в Тюмень, на стадион "Геолог" к "Енисею", посмотрите. Последний раз такое обожание я видел, когда за "Зенит" выступал Халк: его так же ждали дети всех возрастов в условных Махачкале, Томске, Казани. В раздевалку "Геолога" Дзюба уходил в исподнем: всю форму, включая шорты, Артем раздал страждущим.

Пока главный вопрос: на сколько хватит Дзюбу? У нападающего после игры против хорватов было только 5 дней отпуска, а затем по настоятельной просьбе Семака Дзюба присоединился к "Зениту" на сборе в Австрии. В ворота "Енисея" Дзюба забил первый гол нового "Зенита", сделал голевую передачу на Далера Кузяева. Впрочем, неделю назад скептики отметили очевидное обстоятельство: это был всего лишь "Енисей", команда, только привыкающая к Российской премьер-лиге.

Изменения в линии защиты

Любая новая команда строится от обороны – это секрет Полишинеля. "Уфа" Семака играла в строгий футбол с акцентом на защиту, футбол, можно сказать, прагматичный. В "Зените" Семак начал с того, что вызвал из расположения "Зенита-2" сосланного туда Манчини Александра Анюкова. Более того – выдал ему капитанскую повязку. Возвращение 35-летнего защитника, с одной стороны, порадовало болельщиков, с другой – удивило. Все-таки в матчах элитного дивизиона Анюков к тому моменту не играл достаточно давно.

Семак, судя по всему, определился с парой центральных защитников, если не будет новых покупок: ими стали Миха Мевля и Бранислав Иванович (еще один капитан: в двух официальных матчах РПЛ с вымпелом на поле выходил именно серб). Игорь Смольников, один из свежеиспеченных заслуженных мастеров спорта, безальтернативно играет справа, а вот слева в условиях травмы Юрия Жиркова начала восходить звезда Эльмира Набиуллина: воспитанник татарского футбола стал футболистом стартового состава, постепенно обживается на поле и в игре против "Арсенала" даже выходил один на один.

Набиуллин стал постоянно играть у Курбана Бердыева в возрасте 19 лет и по итогам сезона-2014/2015 произвел на футбольную общественность очень сильное впечатление. В частности, покупки Набиуллина требовал Виллаш-Боаш. К слову, свой первый гол в футбольной элите страны татарин забил именно в ворота "Зенита". Набиуллин перешел в петербургский клуб прошлой весной, но постоянной прописки в старте у Манчини не получил. С учетом возраста Жиркова пока Набиуллин имеет неплохие шансы на светлое будущее.

Что дальше?

Дальше будет много матчей. Понятно, что эти наблюдения – первое приближение, и перемены в футболе случаются постоянно. Более того, трансферное окно открыто еще почти месяц, и пока Семак и Ко только распихивают активы предыдущих трансферных кампаний (к настоящему моменту официально "Зенит" на тех или иных условиях покинули уже 5 футболистов). Покупок пока нет, а трансферных окон без покупок в исполнении петербургского клуба в 21-м веке я не припомню.

До игры против "Спартака" 2 сентября "Зениту" предстоит провести от 6 до 8 матчей: совершенно точно у нас к концу лета будет новая порция информации для размышления.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"