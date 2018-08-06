Фармдистрибьютор «СИА интернейшнл» хочет обанкротить ретейлера «Фармакор». Предыдущая попытка не увенчалась успехом

Фармдистрибьютор «СИА интернейшнл» подал иск о банкротстве аптечного ретейлера АО «Фармакор», развивающего по франчайзингу аптеки «36,6» и «Горздрав». Как следует из картотеки арбитража, заявление подано 3 августа. Дата рассмотрения пока не назначена. Поставщик предъявил требования на 475 млн рублей.

Это не первая попытка дистрибьютора признать сеть несостоятельной и добиться возвращения долга. Первый раз «СИА» обратилась в суд в 2015 году, требуя вернуть долги за поставку. Но суд решил, что это преждевременно, поскольку сеть платила кредитору в рассрочку. Но в 2017 году выплаты прекратились. Тогда же появилась информация, что владельцы «Фармакора» договорились о продаже бизнеса Межрегиональной розничной фармацевтической компании Аркадия Зятковского, члена совета директоров «36,6», после чего аптеки «Фармакора» будут ребрендированы в «36,6» и «Горздрав» по договору франчайзинга.

В мае 2018 года «СИА» обратилась в суд с банкротным иском, но тот ответил отказом, ссылаясь на то, что требования к должнику судом не утверждены. В августе их рассмотрит кассационная инстанция.

Всего в 2018 году к «Фармакору» подано 37 исков на 958 млн рублей. В 2017-м — 22 иска на 573,9 млн рублей.

Компания «Фармакор» была основана в 1991 году, первоначально работала дистрибьютором лекарственных средств. Первая аптека сети была открыта в Петербурге в 1997 году. Выручка компании в 2017-м составила 2,2 млрд рублей, прибыль — 36,9 млн рублей.