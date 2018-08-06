В Грузии задержали депутата-взяточника из Нижегородской области. Он построил вместо автостанции торговый центр

В Грузии задержан депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков. Как сообщает 6 августа Следственный комитет РФ, задержали Глушкова по запросу в Интерпол СК по Нижегородской области.

Депутата обвиняют в мошенничестве при реконструкции автостанции в Балахне и взяточничестве. По версии следствия, Александр Глушков вместе со своим братом Владимиром, юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым и другими лицами на земельном участке, предназначенном для автостанции, построили двухэтажный торговый комплекс. Причем работы производились под видом реконструкции автостанции, которая в итоге просто исчезла. Для этого в официальные документы были внесены заведомо ложные сведения. В результате появившееся здание «исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители Балахнинского района были лишены транспортного узла». А построенный торговый комплекс злоумышленники приобрели по заниженной стоимости. По подсчетам следователей, ущерб муниципальному образованию Балахнинского района оценивается в 100 млн рублей.

Кроме того, Александр Глушков якобы в 2015 году получил взятку в 6 млн рублей через посредника (им выступил его родной брат Владимир) «за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов», – говорится в сообщении СК.

Владимира Глушкова задержали в Грузии еще 2 августа, он является депутатом Земского собрания Балахнинского района Нижегородской области. Сейчас решается вопрос об экстрадиции обоих братьев в Россию.