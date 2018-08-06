Суд отказал в иске к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram

Компании «Живая фотография» не удалось получить компенсацию за упущенную выгоду в результате блокировки надзорным органом ip-адресов.

Таганский районный суд принял решение отказать в иске компании «Живая фотография», пострадавшей от попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Павла Дурова. Об этом 6 августа сообщает «Медиазона».

Компания просила оценить действия ведомства, которое якобы незаконно заблокировало ее сайт. В суде представители Роскомнадзора настаивали, что их действия были законны, так как они не знали, какие ip-адреса использовались мессенджером, а сайт «Живой фотографии» входил в подсеть, которую использовал и Telegram. «Сложный сервис, который имеет свою уникальную архитектуру» – так описали мессенджер в суде.