Происшествия
Суд отказал в иске к Роскомнадзору из-за блокировки Telegram
Компании «Живая фотография» не удалось получить компенсацию за упущенную выгоду в результате блокировки надзорным органом ip-адресов.
Таганский районный суд принял решение отказать в иске компании «Живая фотография», пострадавшей от попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Павла Дурова. Об этом 6 августа сообщает «Медиазона».
Компания просила оценить действия ведомства, которое якобы незаконно заблокировало ее сайт. В суде представители Роскомнадзора настаивали, что их действия были законны, так как они не знали, какие ip-адреса использовались мессенджером, а сайт «Живой фотографии» входил в подсеть, которую использовал и Telegram. «Сложный сервис, который имеет свою уникальную архитектуру» – так описали мессенджер в суде.
Справка:
13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить деятельность мессенджера Telegram на территории страны, так как руководство сервиса не предоставило ключи шифрования ФСБ. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. Для того, чтобы перекрыть пользователям доступ к Telegram, Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Однако к результату это пока не привело, большую часть адресов уже разблокировали.