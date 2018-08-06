Происшествия
Возле аэропорта Болоньи произошел мощный взрыв. Дороги перекрыты, обрушился мост
Грузовой автомобиль, предположительно бензовоз, взорвался на трассе в Болонье днем 6 августа. Магистраль вблизи аэропорта перекрыта.
6 августа 2018 г.
#bologna ora pic.twitter.com/XL0EqqOMWj— Gennaro Farina (@GenFarina) 6 августа 2018 г.
О взрыве и последующем пожаре сообщает La Republica. Как уточняет издание, грузовик с горючим взорвался под мостом. По предварительной информации, переправа частично разрушена. Столб огня и дыма после взрыва было видно из центра города. Трасса А14 вблизи аэропорта в настоящее время перекрыта в обоих направлениях. Информация о пострадавших пока не поступала.
#bologna #esplosione video pic.twitter.com/TkuRNV2erJ— Sparecchiavo.🇮🇹 (@dantess68) 6 августа 2018 г.
Forte #esplosione vicino #tangenziale e #Aeroporto #bologna pic.twitter.com/BOVtTHRqoN— Francesco Torre (@FTorre7) 6 августа 2018 г.