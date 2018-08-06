В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2018 года

ГК «Эталон»

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – поздравили 6000-го покупателя c начала 2018 года. Артемий и Татьяна стали счастливыми обладателями квартиры в жилом комплексе «Московские ворота».

«С компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» мы знакомы давно, – рассказал Артемий. – Покупаем у застройщика не первую квартиру и всегда довольны качеством строительства! В этом году у нас случилось радостное событие – родилась дочь, поэтому новую квартиру мы выбирали с мыслями о будущем ребенка. Было приятно узнать, что Группа «Эталон» проектирует свои дома и придомовую территорию с заботой о детях. Поэтому хочу поблагодарить компанию за комфортные и современные жилые комплексы, в которых хочется жить!».

«Нам очень приятно, что за новой квартирой вы пришли в Группу «Эталон», – поздравил «юбиляров» Андрей Останин, коммерческий директор Группы. – Это говорит о высоком уровне доверия к нашей Компании. Мы надеемся, что вы к нам еще обязательно вернетесь, когда подрастет ваша дочь! А мы, в свою очередь, будем продолжать радовать вас новыми, впечатляющими проектами».

Андрей Останин также добавил: «За 6 месяцев 2018 г. Компания продемонстрировала впечатляющий рост. Группа «Эталон» реализовала более 262,5 тысяч кв. м жилья. Количество заключенных контрактов увеличилось на 16% по сравнению c 1 полугодием 2017 г., поэтому Группа «Эталон» поздравляет 6000-го покупателя на месяц раньше, чем в прошлом году. Это еще раз подтверждает, что клиенты отдают предпочтение надежному застройщику и качественным проектам».

Справка о ЖК «Московские ворота»

Жилой комплекс «Московские ворота» состоит из 6 корпусов переменной этажности (10-18 этажей), совокупно включающих 2 513 квартир. Проект расположен в престижном, сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой. Архитектура жилого комплекса хорошо гармонирует с окружающей сталинской застройкой, благодаря карнизам, эркерам, террасам и двухцветной отделке фасада. Общая площадь проекта составляет 235 тыс. кв. м.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Московские ворота» - застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/moskovskie-vorota/