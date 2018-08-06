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Среда джаза с Давидом Голощекиным
08.08.2018 21:00
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Великие джазовые саксофонисты

Самые яркие саксофонисты джазовой сцены - Джеймс Картер (James Carter), Флип Филлипс (Flip Phillips), Эрни Вотс (Ernie Watts), Гровер Вашингтон (Grover Washington) и многие другие.

Великие джазовые саксофонисты

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