Великие джазовые саксофонисты

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики - город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года