Среда джаза с Давидом Голощекиным
Великие джазовые саксофонисты
Самые яркие саксофонисты джазовой сцены - Джеймс Картер (James Carter), Флип Филлипс (Flip Phillips), Эрни Вотс (Ernie Watts), Гровер Вашингтон (Grover Washington) и многие другие.
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