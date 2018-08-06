Более ста региональных партнёров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС провела II Ассамблею региональных партнеров. Мероприятие собрало более 100 партнеров застройщика из 33 субъектов Российской Федерации.

Мероприятие совместило в себе деловую, культурную и экскурсионную программы, а также позволило представителям региональных агентств недвижимости познакомиться с застройщиком и строительными объектами компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ассамблея собрала директоров, руководителей и менеджеров отделов продаж региональных агентств недвижимости – более 100 партнеров Группы ЦДС из разных городов России: от Калининграда до Владивостока. Участники мероприятия получили самую свежую информацию о строительных объектах застройщика, в том числе о новых проектах комфорт- и бизнес-класса; об актуальных предложениях и способах покупки как жилой, так и коммерческой недвижимости; об условиях сотрудничества. Более близкое знакомство со строительными объектами ЦДС состоялось в рамках промо-тура, в ходе которого партнеры смогли посетить шоу-рум в жилом комплексе ЦДС «Новое Янино» и увидеть ноу-хау застройщика – вертикальный спортзал (фитнес-лестницу).

Во время культурно-развлекательной программы, в которой нашла отражение тема культур разных стран, оказавших влияние на архитектурный облик Санкт-Петербурга, участники Ассамблеи смогли неформально пообщаться друг с другом и познакомиться с городом с необычной стороны.

«Это уже не первый опыт проведения мероприятия такого масштаба для наших региональных партнеров. В этом году мы принимали в Санкт-Петербурге в два раза больше представителей агентств недвижимости, увеличилось количество городов-участников. Ассамблея в сравнении с прошлым годом получилась еще насыщеннее, еще интереснее и, безусловно, еще более полезной. Мы получили массу позитивных отзывов от наших партнеров и уверены, что такие встречи станут традиционными, а Ассамблея приобретет статус ежегодного события компании ЦДС, которое принесет нам еще больше региональных сделок», – отметила директор Управления рекламы, PR и брендинга Группы ЦДС Ольга Маталыцкая.

«Группа ЦДС никогда не стоит на месте, постоянно расширяя географию регионального сотрудничества. В своей работе мы стремимся не только укрепить существующие отношения с представителями различных агентств недвижимости, но и установить новые партнерские отношения в разных городах России. А проведение такого масштабного мероприятия как Ассамблея позволяет в реальности познакомить партнеров не только с компанией ЦДС и строительными объектами, но и друг с другом, что выводит межрегиональные связи на новый уровень. В результате, мы получаем мощнейшую команду единомышленников, отношения с которыми построены на взаимовыгодной и доверительной основе», – говорит руководитель группы развития региональных направлений Группы ЦДС Андрей Михайлов.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Новое Янино» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №RU47504303-58/14 от 03.10.2017, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/