В Общественной палате выслушают вопросы и жалобы потенциальных усыновителей

В Общественной палате РФ открыли горячую телефонную линию для потенциальных усыновителей и опекунов, сообщает 6 августа АСИ.

Члены ОП РФ совместно с представителями профильных министерств и ведомств по результатам звонков планируют узнать от кандидатов в родители, как работает система органов опеки и попечительства. Как рассказала Юлия Зимова, первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, система опеки в России несовершенна.

«В органы опеки звонят кандидаты — усыновители или потенциальные опекуны — по вопросам знакомства с детьми-сиротами. Но когда будущие родители уже с направлением приходят к ребенку, то им сообщают, что этого ребенка уже забирает бабушка, а через 15 минут говорят, что его забирает другой кандидат, а еще через 15 минут говорят, что ребенок уже лежит в больнице и ему должны делать операцию. И никто не может эту информацию проверить», — говорит Зимова.

После того как специалисты соберут все жалобы, Юлия Зимова вместе с представителями профильных ведомств намерена провести проверки.

Желающие взять ребенка из детского дома или из дома ребенка, но столкнувшиеся с проблемами устройства детей в семьи, могут позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 737-77-66. Вопросы и жалобы принимают по 20 августа. Звонок из любого региона России бесплатный, время работы: с понедельника по четверг — с 9 до 18 часов, по пятницам — с 9 до 16.45 (по московскому времени).