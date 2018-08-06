Фанаты «Зенита» напали на журналистов перед матчем с «Арсеналом». Полиция пообщается с заводящим виража

Журналисты «Фонтанки» и телеканала «78» пострадали при шествии фанатов «Зенита». Им не понравилось, что их снимают.

Один из лидеров виража Руслан Дрюма (в центре)

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, полиция Петроградского района начала проверку инцидентов, связанных с фанатским проходом перед матчем с «Арсеналом». Он состоялся днем 4-го по Крестовскому острову.

Многотысячная толпа болельщиков шла за растянутым транспарантом «Гордость Северной столицы». Ее вели несколько человек, которые затягивали кричалки и определяли скорость движения колонны.

Видеозапись «Проход #СБГ перед матчем #ЗенитАрсенал», опубликованная на Youtube-канале «JuryVS», содержит начало стычки фаната со съемочной группой телеканала «78». Мужчина в синей панаме, голубой футболке, пятнистых шортах и синих кроссовках сблизился с оператором и корреспондентом и начал им что-то выговаривать. Запись обрывается и возобновляется уже с другой точки съемки.

О продолжении конфликта можно судить по Instagram ведущего «78» Рената Хурамшина. По его словам, парням из фанатского движения «Ландскрона» не понравилось, что их снимают. Оператору предложили убрать камеру, в противном случае, добавляет Хурамшин, поступило обещание дать по лицу.

«Когда я попытался оттащить этого бравого нетрезвого мужчину в панаме от Жени (оператора. – Прим. ред.), я получил порцию мата и несколько ударов руками и ногами. А когда отвернулся, тот, недолго думая, со спины зарядил мне в челюсть так, что я потерял сознание. Пришел в себя, лежа на асфальте, проходящие мимо считали своим долгом меня пнуть ногой и обматерить», – пишет Хурамшин.

К записи в Instagram приложен небольшой ролик, из которого можно сделать вывод, что камера оператора подверглась внешнему воздействию. У нее остался рабочим микрофон. Закадровый голос произносит: «Нападение на журналистов. Свалили, запинали, камеру сломали».

Репортеры после шествия поехали в травматологический пункт, где Луценко диагностировали ушибы, Хурамшину – ушиб лицевых тканей и подозрение на сотрясение.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили, что по заявлению пострадавших начата проверка. Ее проводит 71-й отдел Петроградского района.

В разговоре с «Фонтанкой» Ренат Хурамшин подтвердил, что обратился в полицию, но от дальнейших комментариев воздержался.

Фотокорреспонденту «Фонтанки» тоже досталось при проходе фанатов. Тот же мужчина в панаме и футболке ответил на съемку серией ударов.

В мае 2014 года пресса писала о нападении фанатов «Зенита» на съемочную группу в Краснодаре на матче с «Кубанью», пострадали оборудование для съемки и лица журналистов. В 2010-м зенитчики в Ростове избили корреспондента, снимавшего их приезд на мобильный телефон.