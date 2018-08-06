Setl City ввела в эксплуатацию общеобразовательную школу в ЖК «Солнечный город»

Setl City

В Красносельском районе появилась новая общеобразовательная школа: компания Setl City за свой счет построила учреждение на 1375 ребят с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Новая школа расположена на пр. Ветеранов, д.173, к.4, стр.1. Открытие запланировано на 1 сентября 2018 года.

В четырехэтажном современном здании школы общей площадью более 31 тыс. кв. м – актовый зал на 600 мест с эстрадой и помещениями для артистов, просторная столовая, медицинский кабинет, библиотека с мультимедийным кабинетом.

Для младших школьников предусмотрены кабинеты групп продленного дня, комнаты для кружков, компьютерный класс. Для старших ребят будут работать также производственные мастерские и классы для творчества. Спортивная зона включает в себя помещения для занятий физкультурой с двумя плавательными бассейнами (25x11 метров и 10x6 метров), двумя спортзалами и залом хореографии. На дорожках у бассейна и в раздевалках – полы с подогревом.

Setl City

Setl City выполнила все необходимые мероприятия по созданию в школе комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Работают два лифта. На входе в здание установлен пандус. Бассейны оборудованы подъемниками для людей с ограниченными возможностями. На каждом этаже для маломобильных групп людей предусмотрены санузлы, оснащенные переговорным устройством.

Setl City

Компания благоустроила прилегающую к зданию школы территорию – оборудованы площадки для проведения мероприятий, футбольное поле, две спортивные площадки для игры в баскетбол и волейбол, 3 прямые беговые дорожки длиной 100 метров, 3 круговые беговые дорожки, дорожки для разбега с прыжковой ямой, полосы препятствий, 6 площадок для игр и отдыха школьников.

Кроме школы, в жилом комплексе «Солнечный город» уже работает детский садик на 220 малышей, также построенный Setl City. Еще один садик, рассчитанный на такое же количество детей, откроет свои двери 1 сентября 2018 года. Он тоже построен на средства девелопера. Еще два детских сада и школа на территории комплекса – в стадии проектирования.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations