Представившийся агентом ФСБ мужчина напугал розами петербургскую активистку

Пресс-секретарь «Открытой России», петербургская активистка Наталья Грязневич рассказала о встрече в Москве с мужчиной, назвавшимся сотрудником Федеральной службы безопасности. Ухажер пришел к съемной квартире с цветами и предложением работать «стукачом».

«В пятницу утром мне позвонили в дверь. Как человека, дважды пережившего обыски, меня пугают нежданные звонки. К тому же мой адрес в Москве почти никто не знает. В глазке я увидела мужчину с букетом цветов. Он не был похож на курьера, еще менее — на поклонника. Впрочем, участкового или эшника тоже не напоминал», – написала недавно переехавшая из Петербурга в Москву Грязневич на своей странице в Facebook 6 августа.

«Наш диалог был странным. Я в панике выясняла, кто он и откуда у него мой адрес. Он был спокоен, улыбался, отвечал очень мягко и уклончиво, давая понять, что знает обо мне больше, чем я думаю, и постоянно пытался вручить букет. Потом он предложил продолжить беседу за кофе», – добавила она.

По словам Грязневич, на встрече в кафе спустя несколько часов гость представился сотрудником ФСБ и предложил оппозиционерке сотрудничество — рассказывать о работе и коллегах взамен на карьерное продвижение и защиту. «Вы же понимаете, что дальше все будет только хуже, а ваши адвокаты — они не защитят вас, они ненадежные, а мы — защитим», – цитирует Грязневич собеседника. По ее словам, помимо букета и кофе он предложил ей совместный поход в Большой театр, а после ее отказа посоветовал никому не рассказывать о встрече.

«Если он так давно за мной наблюдает и так хорошо знает мою биографию, то как он мог предположить, что я, воспитанная в семье диссидентов, много лет занимающаяся публичной политической активностью, смогу вот так, после одной встречи с чужим мне человеком, взять и перечеркнуть всё то, что для меня важно: репутацию, самоуважение, ценности и идеалы», – написала сотрудница «Открытой России».

Грязневич добавила, что встреча ее напугала: «Я понимаю, что эти люди сильнее меня. Я не знаю, где они, а они знают, где я. Но я не обманывала их и ни о чём не договаривалась. Надеюсь, что они больше меня не побеспокоят», – заключила активистка.