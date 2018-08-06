«Произвольная трактовка документов». Роскомнадзор ответил на подозрение в превышении полномочий при блокировке Telegram

Документы по иску компании «Живая фотография», пострадавшей от попыток заблокировать мессенджер Павла Дурова, некорректно трактованы журналистами. Там не говорится о том, что Роскомнадзор по своей инициативе, без указания Генпрокуратуры, закрыл доступ к ресурсу.

Об этом 6 августа рассказали в пресс-службе Роскомнадзора, пишут «Ведомости» со ссылкой на ТАСС.

«Утверждения, допущенные в статье «Ведомостей», не отвечают содержанию представленных в рамках судебного дела доказательств. Данные утверждения основаны на некорректной и произвольной трактовке процессуальных документов Генпрокуратуры РФ и Роскомнадзора», – заявили в ведомстве.

Ранее журналисты сообщили: Генпрокуратура объяснила, что не давала указаний Роскомнадзору блокировать миллионы IP-адресов на территории РФ после запрета мессенджера Telegram. Факт превышения федеральной службой полномочий выяснился во время судебного разбирательства между федеральной службой и компанией «Живая фотография». Сайт последней попал под проводимую блокировку против сервиса Павла Дурова.