Авторынок России подпрыгнул за счёт местных машин, люкс уходит в минус

Продажи новых автомобилей в России выросли за год на двухзначную цифру, подсчитал комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (отчёт опубликован 6 августа). В июле этого года было продано на 10,6% больше машин, чем годом ранее. В абсолютных цифрах продажи составили 143 452 штуки против 129 656 в тот же месяц в 2017-го. Рейтинг самых популярных моделей второй месяц подряд возглавляет Lada Vesta, за ней следуют KIA Rio и Lada Granta.

В списке самых продаваемых марок в нашей стране все верхние строчки занимают автомобили российского производства или как минимум российской сборки. На первом месте неизменно и непоколебимо стоит Lada, далее идут KIA, Hyundai, Renault и Toyota. В среднем общий рост рынка за период январь – июль составил 17%, при этом некоторые массовые марки показали невиданный рост, в то время как люкс-сегмент оказался в минусе. Так, Honda увеличила за полгода продажи на 349%, Mitsubishi – на 131%, а вот Infinity ушла в минус на 18%, пострадала и Audi – минус 11%. В лидерах люкс-сегмента – Mercedes-Benz, выросший всего лишь на 4%.

Заметно падает интерес к дешевым «китайцам» – в минусе Geely и Brilliance, лишь небольшой рост показывают Chery и Lifan. В минусе УАЗ, который так и не смог пока стать «российским Land Rover». Не стало сенсацией и появление на российском рынке марки Datsun – продажи созданных специально для России моделей On-Do и Mi-Dо на базе Lada Granta и Lada Kalina ушли в минус за последние полгода на 22%.

В целом рынок «европеизируется», то есть показывает интерес к соотношению цена-качество, практичности и комфорту автомобилей больше, чем к престижности марки или к покупке дешевых автомобилей ради экономии денег.