Ветер крепчает: в центре Петербурга упали дерево и знак

В Петербурге, как и ожидалось, поднимается ветер. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днём 6 августа западный ветер разгонится до 15-17 м/с, предупреждает городское ГУ МЧС.

В соцсетях уже начали появляться сообщения о сражённых вертикалях. Упавшее дерево перекрыло Менделеевскую линию на Васильевском острове ещё во время относительного штиля. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

А несколько минут назад, по их словам, уже усилившийся ветер обрушил дорожный знак на набережной канала Грибоедова. В падении он задел припаркованную рядом машину.

Сотрудники МЧС напоминают, что в штормовую погоду автомобили следует оставлять вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья и линии электропередач лучше обходить стороной.