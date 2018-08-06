Происшествия
Ветер крепчает: в центре Петербурга упали дерево и знак
В Петербурге, как и ожидалось, поднимается ветер. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днём 6 августа западный ветер разгонится до 15-17 м/с, предупреждает городское ГУ МЧС.
В соцсетях уже начали появляться сообщения о сражённых вертикалях. Упавшее дерево перекрыло Менделеевскую линию на Васильевском острове ещё во время относительного штиля. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
А несколько минут назад, по их словам, уже усилившийся ветер обрушил дорожный знак на набережной канала Грибоедова. В падении он задел припаркованную рядом машину.
Сотрудники МЧС напоминают, что в штормовую погоду автомобили следует оставлять вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также деревья и линии электропередач лучше обходить стороной.