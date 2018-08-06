Среда джаза с Давидом Голощекиным
Wynton Kelly trio
Один из величайших джазовых пианистов - Винтон Келли (Wynton Kelly) со своим трио - Пол Чемберс (Paul Chambers) - контрабас и Филли Джо Джонс (Philly Joe Jones) - ударные.
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