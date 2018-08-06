Подростков из детдомов обезопасят при помощи игр

В детских домах России стартует игровая программа, которая призвана научить подростков противостоять травле, социальной нетерпимости и предотвратить рискованное поведение. Об этом «Фонтанке» рассказали в благотворительном проекте «Полдень», который является инициатором программы.

В программе примут участие 350 сирот из 12 регионов, в том числе из трёх сиротских учреждений Петербурга. Подростки получат возможность обсудить проблемы и страхи в игровой ситуации, научатся противостоять травле, вовлечению в опасные для жизни увлечения.

В «Полдне» отмечают, что, став жертвой травли, не умея справляться с трудностями, чувствуя одиночество подросток может предпринять попытку самоубийства или, наоборот, выплеснуть агрессию в радикальной форме, взяться за оружие.

«Вопиющие случаи вызывают общественный резонанс, но большинство трагедий происходит в тишине. Подростки в трудной жизненной ситуации и сироты в этом плане беззащитны — они не могут обратиться к близким взрослым за поддержкой», — говорит Анна Горовая, ведущий психолог проекта «Полдень». По мнению специалиста, для профилактики суицида необходимо воспитывать навык адаптивного поведения, т.е. умения преодолевать трудные и конфликтные ситуации.

«Опасные тренды», «Травля в коллективе», «Социальная нетерпимость» — это темы новых образовательных игр. Ключевое отличие «Полдня» от аналогичных программ — использование ролевых и стратегических игр живого действия, разработанных при участии специалистов Центра интерактивных образовательных технологий МГУ. Основная программа реализуется уже 7 лет и посвящена социальной адаптации и профориентации сирот.

Однако на реализацию программы, необходим тот же реквизит. Также в планах производство видеороликов для волонтеров. В связи с этим, «Полдень» начал сбор средств. Но не просто так, а за вознаграждения. Например, за небольшое пожертвование можно стать обладателем авторских игрушек и украшений. Также можно порадовать себя спуском на троллее или лодочным походом по Ладоге.

Подробнее о том, как помочь проекту, можно узнать на краудфандинговой платформе «Планета.ру».