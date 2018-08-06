«Река Новая убита». Неблагополучным водоёмом заинтересовался Следственный комитет

Росприроднадзор требует запретить аэропорту Пулково использование канала Новый, в который предприятие сбрасывает химикаты. Через него яды попадают в одноимённую реку в Кировском районе Петербурга. Свое обращение ведомство направило в комитет по природопользованию Смольного, заявил 6 августа журналистам заместитель председателя комитета Александр Кучаев.

«Мы будем принимать по данному требованию действия, предусмотренные законодательством. То есть вплоть до выхода в суд о расторжении договора о водопользовании», — сказал он.

По словам Кучаева, за холодное время года аэропорт использовал около 2500 тонн жидкости от обледенения, после обработки лайнеров и взлётной полосы вещество отводилось в канал Новый. В одноимённой реке экологи нашли запрещённые для сброса в водоёмы этиловый спирт, этиленгликоль, ацетон. В отношении ООО «Воздушные ворота» составили пять административных протоколов на общую сумму в 275 тысяч рублей, сейчас предприятие оспаривает штрафы.

«Река Новая была убита. Там много загрязнений, но контрольный выстрел был произведён со стороны аэропорта, — отметил эколог Сергей Грибалев.— После того, как умерла вся биота в этом объекте, пошли процессы разложения. Мы были с волонтёрами, с ОНФ и с местными жителями на месте трагедии. Мы видели, как редуцируются сине-зелёные водоросли, как со дна поднимается паста мёртвых организмов, всё это бурлит в сопровождении загрязняющих веществ».

По информации Смольного, проблемной рекой заинтересовался Следственный комитет на транспорте, ведомство проведёт проверку на наличие уголовной составляющей в сложившейся ситуации.

Реку Новую заполонили сине-зелёные водоросли. Они беспокоят местных жителей зловонием, также вредная растительность стала одной из причин массовой гибели уток.

Специалисты института озероведения РАН приступили к исследованию реки, по результатам которого будет выработана стратегия очистки.