Испанская полиция опубликовала видео задержания «Vor v Zakone» в Марбелье

Полиция Испании показала, как ее сотрудники задерживают трех представителей «русской мафии» в Марбелье.

«Вот таким образом мы остановили трех «воров в законе» (Vor v Zakone)», – анонсирует 6 августа видео задержания испанская полиция в своем «Твиттере», добавляя, что этим термином обозначают «криминальных авторитетов в странах, которые раньше составляли Советский Союз».

На кадрах видно, как отряд полиции поднимается по ступенькам одного из кафе курортного города. На веранде сидят три человека, которых укладывают на пол, а затем уводят в наручниках.

«Они провели встречу, предположительно, чтобы заказать убийство важного члена конкурирующего клана», – указано в пояснении к ролику.

Напомним, 5 августа стало известно, что полиция Испании задержала двух граждан Грузии и одного армянина, которые якобы причастны к «русской мафии». Всем троим предъявлены обвинения в подготовке убийства, участии в преступном сообществе и подделке документов.

В 2008 году в рамках операции «Тройка» в Испании были арестованы лидеры тамбовско-малышевской группы Александр Малышев, Геннадий Петров, Леонид Христофоров, Ильдар Мустафин и еще 13 человек. Несколько лет они провели под домашним арестом, но в итоге им разрешили съездить на родину, откуда в Испанию они так и не вернулись. Позже в деле появились новые фамилии, в том числе депутата Государственной думы Владислава Резника. «Русская мафия» в Испании якобы создала бизнес-сеть, которая использовалась для вывода капитала «в криминальную организацию».