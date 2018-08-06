МИД РФ: Сигал сохранит Русскую Америку

Стивен Сигал будет налаживать российско-американские связи и популяризировать общее наследие двух стран. В МИД РФ объяснили, чем будет заниматься популярный киноактер, назначенный спецпредставителем ведомства.

О назначении пресса написала 4 августа. Объясниться внешнеполитическое ведомство решило 6-го числа.

«Деятельность спецпредставителя не предусматривает материального вознаграждения и нацелена на укрепление прямых контактов, взаимопонимания и доверия между народами России и США», – подчеркнули в МИД.

Там назвали точную должность Сигала – специальный представитель по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия. В сферу его деятельности будут входить совместные со Штатами проекты сфере культуры, искусства, науки, образования, спорта, общественных и молодежных обменов.

«Кроме того, спецпредставитель подключится к усилиям по сохранению связанных с Россией памятных мест в США, изучению и популяризации наследия Русской Америки и других страниц нашей общей истории, вызывающих большой интерес у граждан обеих стран», – добавили в министерстве.

«Я неустанно работаю над этим в течение многих лет неофициально, и теперь я очень благодарен за возможность делать то же самое официально!» — ранее прокомментировал новость сам артист, получивший российский паспорт осенью 2016 года.

Отношения двух стран переживают не самые лучшие времена. Несмотря на июльскую встречу президентов обеих стран в Хельсинки, враждебная риторика продолжает звучать с трибун. Так, в России с 5 августа начали действовать новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. А за океаном раскручивается скандал с россиянкой Марией Бутиной, обвиняемой в США в работе незарегистрированным иноагентом. Издание Washington Post заявило о переписке Бутиной с экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа на русском языке.