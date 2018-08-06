В Швейцарии умер «повар века». Жоэль Робюшон был обладателем максимального количества звезд Мишлен

Французский шеф-повар Жоэль Робюшон скончался в Женеве в возрасте 73 лет. Об этом 6 августа сообщает BFMTV.

В 1990 году справочник Gault &Millau назвал Робюшона «поваром века». Рестораны под его руководством сумели собрать максимальное количество звезд Мишлен — 32. Жоэль Робюшон начал работать на кухне в 15 лет, в 28 он стал шеф-поваром и открыл свой первый ресторан. К концу жизни француз владел заведениями на трех континентах — ему принадлежали рестораны в Париже, Монако, Лас-Вегасе, Токио, Бангкоке и многих других городах.

По данным Le Figaro, Робюшон страдал от рака поджелудочной железы, но скрывал свою болезнь и весь последний год пытался с ней бороться.