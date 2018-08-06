Арбитраж согласился с КИО: Сампсониевский собор был передан РПЦ законно

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отменил решение петербургского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о незаконной передаче РПЦ Сампсониевского собора. Как посчитал судья, вопрос передачи религиозных объектов не входит в компетенцию защитников конкурентного рынка.

Решение было принято 6 августа. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по имущественным отношениям (КИО), арбитраж внял аргументам чиновников. «Вопрос передачи религиозных объектов не регулируется законом о защите конкуренции, в связи с этим УФАС превысило свои полномочия», – отметили в КИО, подчеркнув, что передали собор РПЦ абсолютно законно.

В петербургском УФАС сообщили, что пока не видели мотивированного решения суда, в связи с чем не могут оценить, будут ли подавать апелляцию.

Напомним, что решение о незаконной передаче Сампсониевского собора приняли в середине марта. Как посчитали антимонопольщики, музейные ценности и само здание храма вопреки федеральной норме передали разным юридическим лицам (приходу и епархии). В процессе разбирательства документы были скорректированы, в связи с чем санкции на чиновников накладывать не стали.

Сампсониевский собор в феврале 2017 года был передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет. Вместе с самим зданием собора церкви перешли колокольня, часовня и Юбилейный домик. Собор вместе со всеми сопутствующими строениями является объектом культурного наследия федерального значения.