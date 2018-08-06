ЕС заблокирует антииранские санкции США на своей территории. Так хотят защитить европейский бизнес

Европейский союз пошел на отказ от присоединения к санкционному давлению на Иран, инициированному США, для защиты своих компаний.

«ЕС выражает сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана», – цитирует 6 августа Reuters совместное заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

С 7 августа действие санкций США против Ирана заблокировано на территории ЕС. Это сделано для защиты европейского бизнеса, работающего с республикой в зоне Персидского залива.

В заявлении ЕС подчеркивается, что совместный всеобъемлющий план действий, направленный на разрешение ситуации с ядерной программой Ирана, работает. Америка, в свою очередь, собирается восстановить первую часть санкций против этой страны в понедельник, 6 августа.