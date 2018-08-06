BlaBlaCar покупает сервис карпулинга у Mail.Ru. Общее число пользователей может вырасти до 20 млн

Крупнейший в мире сервис поиска попутчиков BlaBlaCar (Франция) собирается приобрести BeepCar – российский сервис карпулинга, запущенный Mail.Ru Group в 2017 году. Об этом российская корпорация сообщает на своём сайте 6 августа.

Сделка укрепит маркетинговое партнерство компаний, поскольку BlaBlaCar будет продвигать карпулинг на площадках Mail.Ru Group, отмечается в сообщении. Начиная с осени трафик BeepCar будет перенаправляться на BlaBlaCar, что обеспечит Mail.Ru Group доход от рекламы.

По данным группы, Россия является для сервиса BlaBlaCar, пришедшего в 2014 году, крупнейшим рынком. Аудитория сервиса в России составляет более 15 миллионов пользователей, а во всём мире – 65 миллионов. Что касается BeepCar, общее число его установок в России во втором квартале 2018 года превысило 5 миллионов. Таким образом, у объединенного сервиса общее количество пользователей должно превысить 20 млн.

Напомним, с подачи BlaBlaCar российское правительство взялось за разработку правил карпулинга (или райдшеринга). В 2017 году сервис столкнулся с угрозой блокировки в России из-за обвинений прокуратуры в нелегальных перевозках, после чего обратился в Минтранс с предложением признать понятие карпулинг, «как это работает во Франции, Германии, Бельгии, США».