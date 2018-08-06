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Бизнес
06.08.2018 13:34
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В петербургском порту впервые в российской Балтике установили автоматизированные боновые ограждения

«Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) стал первой в российской акватории Балтийского моря компанией, установившей около своих причалов всплывающие боновые ограждения, действие которых полностью автоматизировано. Производитель оборудования — специализирующаяся на ликвидации аварийных розливов нефтепродуктов брянская компания.

В эти выходные у двух причалов ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» появились всплывающие боновые заграждения, они постоянно базируются на дне моря и всплывают всякий раз, когда к причалу подходит танкер. Комплект оборудования включает в себя надувную ленту из армированного неопрена, компрессорную станцию и систему фиксации на донном грунте. Весь комплект управляется одним оператором, изготовлен он расположенным в Брянской области ООО «Лессорб».

Как сообщил «Фонтанке» заместитель директора ООО Виктор Михалев, согласно подписанному между «Лессорбом» и ПНТ договору, в течение некоторого времени оборудование будет проходить тестовую эксплуатацию и, в случае успешного результата, петербургский стивидор приобретет оба комплекта у производителя. При возникновении проблем брянским бизнесменам придется забрать их обратно. 

Основным фактором риска при эксплуатации такого оборудования является стабильность его фиксации на донном грунте. Кроме того, оборудование «Лессорба» не имеет опыта работы в холодных условиях на морских акваториях — непонятно, как оно поведет себя в морозы. 

Стороны не разглашают сумму сделки, ссылаясь на конфиденциальность договора. Эксперты полагают, что одно крупное боновое ограждение может обойтись заказчику до 100 миллионов рублей — если придется устанавливать его на глубоководной территории в месте, удаленном от берега. Стоимость такой сделки всегда зависит от условий, в которых придется эксплуатировать оборудование, и от длины боновой ленты. 

Российские правила экологической безопасности требуют обязательного бонового ограждения танкеров на весь период их швартовки. Сегодня на нефтеналивных терминалах балтийских портов боновые заграждения устанавливают специальные корабли-боноустановщики. На ПНТ два таких корабля с шестью экипажами — по три смены на каждый. По нашим сведениям, на содержание этого «флота» ежегодно может уходить до 6 миллионов рублей. 

Основным преимуществом автоматизации является быстродействие.  Обоновка одного танкера традиционным способом занимает около часа. Та же самая процедура при автоматизированном процессе требует менее 10 минут.

Справка:

По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лессорб» зарегистрировано в 1994 году в деревне Масловка Брянской области. Компания принадлежит трем частным лицам в почти равных долях. Основным совладельцем является Владимир Шошин, у него 33.34% долей ООО.

«Лессобр» специализируется на изготовлении и эксплуатации широкого профиля оборудования для ликвидации последствий аварийных розливов нефтепродуктов.

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