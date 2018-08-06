Страсти по детству, или Что не так в Петербурге с игровыми площадками

Аляповатое пластиковое однообразие на детских площадках набило оскомину. В Центральном районе Петербурга чиновники сделали шаг в сторону, но оступились. Цена за дворовое счастье детворы вышла недетской.

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

Возвращения детской площадки, исчезнувшей из сквера на углу Дегтярной и 6-й Советской, активисты добивались год. Итогом просьб и обитых порогов стал необходимый минимум: горки, качели, песочница. Правда, песка в ней так и не появилось. Неладное заметили всё те же активисты, которые заглянули в контракт и ужаснулись: комплекс для дошколят обошёлся бюджету в пять миллионов рублей. Вглядеться в расходы попросили прокуратуру, а в ответ получили: это нормально.

В администрации Центрального района масштаб трат объяснили столичным опытом и благими намерениями. Говорят, именно такие площадки ставит в Москве Собянин, в Петербурге первая.

«Если в каждом дворе одинаковая площадка, скучно. И на игровое оборудование потрачено не пять миллионов, а половина. Остальное – благоустройство территории, установка. И это не песочница, а игровой домик», – устало и явно не в первый раз повторили «Фонтанке» в администрации. Путаницу в терминах не исключают и, недоглядев, впредь намерены перепроверять внимательнее.

Дороже всего стоил городок из двух разноуровневых горок: его приобрели за 1 миллион 700 тысяч рублей. Оскандалившаяся песочница Comic обошлась в 350 тысяч. И песка, как заявляют, не предполагалось вовсе, потому что, во-первых, его не вынесет тартановое покрытие, а, во-вторых, СанПиНы.

«Песок возможен там, где есть сторож. Если песочница не закрыта, то ваш ребёнок будет уже на следующий день играть с тем, что оставила кошка. Или крыса», – пугают власти.

Альтернативой природному материалу сделали шарики для сухого бассейна. Куличики не полепишь, но сыпучесть присутствует. Они достаточно крупные, чтобы малыши, для которых предназначена площадка, могли попробовать на зуб и не подавиться. Жители уточняют, что сейчас шарики рассыпаны по всей площадке, но пока растащить не успели. В администрации обещают: будут довозить. Заверяют, что несмотря на претензии активистов, родителям площадка пришлась по нраву. Но как оценивали востребованность, ответить затруднились. Главное, шаг от привычного сделан.

Лидерами рынка детских площадок эксперты и застройщики, не задумываясь, называют «КСИЛ», «ПИЛОН» и «Авен». Компании прочно заняли нишу и штампуют городки, совмещая буйство цвета и монотонность форм. Урбанисты уверены: такое детям не нужно.

«Площадка не должна диктовать: здесь лазить, здесь не лазить, здесь красное, а здесь зелёное», – говорит Борис Юшенков, координатор Центра прикладной урбанистики. В пример приводит Германию, где комплексы красят и вовсе в серый. Скучный и не завлекательный, казалось бы, цвет стимулирует детскую фантазию, а простые с виду комплексы предлагают более широкий функционал.

Чем ближе к природе, тем лучше, соглашается Екатерина Ашанина, специалист по созданию поддерживающей доступной среды и детских зон отдыха, эксперт проектной группы ECOCITY. Впрочем, яркость – не табу, но на пестроте стоило бы поставить крест. В противном случае мы вырастим поколение эстетических калек:

«Понимаете, они же взрослеют с тем, что жёлто-сине-красное сочетание – это норма, и повторяют это в жизни. Те, от кого сейчас слышишь «хорошие же площадки, давайте их поставим», наверняка сами на таких и росли. Удивляет, когда предлагаешь чиновникам в качестве материала дерево, которое компенсирует недостаток природы – а у нас он сильный, – а они отвечают: «Слишком просто. Давайте поставим красивое». И выбирают жёлто-сине-красный замок или корабль».

Помимо этого, есть и другие «стоило бы». Например, на одной площадке устанавливать горки, качели и лесенки для разных возрастов, а не отправлять тех, кто младше семи, в один двор, а постарше – в другой. Также не рекомендовано изолировать детей с ограниченными возможностями, потому что для успешной социализации играть стоит совместно. Европейский опыт это учитывает, наш – увы. Пробить брешь удаётся с трудом, признаётся Екатерина Ашанина. И в этом случае зачастую ставится импортное оборудование, которое пока опережает отечественное не только в эстетическом плане, но и по заложенному функционалу. И урбанисты, и застройщики смотрят в сторону датского Kompan, немецкого Richter, финских компаний. Цену ниже пяти миллионов не называют, хотя «мебели» перечисляют больше.

«Основное – это общение и сотрудничество, эксперимент, исследование, подвижные и ролевые игры, плюс здоровая доля риска. Тем больше, чем старше ребёнок. Ему необходимо именно таким образом познавать мир, изучать возможности своего тела, – объясняет Ашанина. – Но наше оборудование не сертифицировано для детей старше 12 лет. Получается, что подростков обрекают на компьютеры, хотя во всём мире есть классные вещи».

Вариантов устроить безопасный риск хватает, но говорят, что у чиновников от них – сердечный приступ. У застройщиков свободы больше как в компоновке, так и в оборудовании. В «ЛСР» как пример назвали площадку ЖК «Цивилизация», где «под ключ» оборудование обошлось в 4,5 миллиона. Перечисляют места отдыха, спортивную площадку с тренажерами, площадку для совсем маленьких и чуть постарше: «Порядка тысячи квадратных метров покрыты специальным резиновым покрытием. Установлены качели, песочница, столы для настольного тенниса, разные спортивные игровые комплексы, горки, домики, турники и многое другое».

Генеральный директор компании RUMPU Евгений Богданов рассказал о площадке в 13 миллионов, «очень сложной, где даже пушки выдвигались и задвигались». Но заказчик к таким тратам оказался не готов. Зато в реализации детская зона с искусственным льдом, треком для роллеров и местом для граффити за те самые пять миллионов. Везде то самое покрытие с использованием резины, которое вроде бы ещё больше отрезает детей от природы и ограничивает безопасным загоном, но одновременно сокращает травмы. Опасности от песка для него не видят, но антисанитарию признают, добавляя к кошкам и крысам соседских собак.

– А что делать, если бюджет 500 тысяч? Могу установить комплекс от маленькой, дачной компании на свой страх и риск. Но рисковать никто не хочет, – остудил Богданов. – Мы тоже просматриваем индивидуальные проекты, но всегда упирается в то, а кто, собственно, будет проверять? Продукт должен быть сертифицирован, потому что то, что нам кажется красивым и удобным, может быть травмоопасным. Это серьёзное нарушение. Поэтому так велик спрос на «КСИЛ». Они разрабатывают стандартные образцы, но зато купил, поставил и думать не надо: всё соответствует нормам безопасности. Импортное, бесспорно, разнообразнее, интереснее. И дороже.

Впрочем, даже здесь есть варианты, если делать площадку для детей, а не для отчёта. Тот же «КСИЛ», говорит Богданов, охотно добавляет элементы отделки или дизайнерские решения, которые нужны заказчику.

«Это недорого, индивидуально. Можно заменить стандартные панели хоть на бегемотиков. В зависимости от комплектации – от 300 тысяч до миллиона без установки», – оценил Богданов, признав это самым оптимальным вариантом сделать дёшево и креативно.

Из самых запоминающихся игровых зон города урбанисты с ходу назвали только площадку в МО «Гавань» на Васильевском острове. Необходимый риск отметили за «Новой Голландией», но признали, что чиновники учатся смотреть шире.

«КСИЛ» хотя бы что-то сделал, до них был вообще ужас. Но пора идти дальше. Мир сделал следующий шаг лет двадцать назад. И хорошо бы мы не покупали в пять раз дороже, не перенимали китайский опыт из Ctrl + C и Ctrl + V», – мечтает Евгений Богданов.

Пока же Центральный район намерен проследить за трансплантацией взятого за образец московского опыта. Как будут мониторить мнение жителей, в администрации не уточнили.

Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»