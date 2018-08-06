Банк «Санкт-Петербург» выкупит свои акции на 660 млн рублей

С 7 сентября по 7 октября 2018 года банк «Санкт-Петербург» выкупит обыкновенные именные бездокументарные акции на сумму 660 млн рублей. Банк рассчитывает, что это поможет повысить стоимость ценных бумаг на рынке, сообщает 6 августа его пресс-служба.

Решение о приобретении размещенных акций 2 августа принял наблюдательный совет банка. Всего будет выкуплено 12 млн акций по цене 55 рублей за штуку.

«В первой половине этого года мы заявляли о несогласии с фундаментальной недооцененностью акций банка и о планах по реализации мероприятий, направленных на повышение рыночной цены», – сообщил председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев.

Также осенью наблюдательный совет банка рассмотрит программу мероприятий по росту рыночной капитализации банка, добавил Савельев.

У «Санкт-Петербурга» в свободном обращении находится около 35% акций. Накануне очередного заседания наблюдательного совета, 1 августа, их стоимость выросла с 49,5 до 53,85 рубля за акцию (+8,8%). К 12:30 6 августа одна акция стоила 51,7 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.