Минтранс обяжет авиакомпании платить пассажирам за овербукинг

Министерство транспорта России до конца 2018 года собирается выработать правила наказания за овербукинг или, другими словами, сверхбронирование, при котором авиакомпания продает больше билетов, чем может вместить самолет, поэтому пассажирам отказывают в посадке на рейс.

Авиаперевозчиков обяжут предоставлять клиентам, ставшим жертвами овербукинга, компенсацию в размере 200-400 долларов на международных рейсах и 8-20 тысяч рублей на внутренних. Об этом 6 августа сообщает «Медуза».

Кроме того, Минтранс обяжет компании немедленно вернуть клиенту деньги за билет или найти подходящий для него рейс. Не исключается, что загладить вину за неприятную ситуацию авиаперевозчики смогут и повысив класс обслуживания на борту или оплатив номер в гостинице.

Государственная дума предложила ввести наказание за овербукинг в сентябре 2017 года.

Напомним, что формально овербукинг в России нелегален, однако авиакомпании все равно прибегают к этой практике. Размер компенсации сейчас перевозчики определяют сами. До 15% пассажиров в России не приходят на посадку.