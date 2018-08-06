Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО спровоцирует «страшный конфликт»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал 6 августа в интервью «Коммерсантъ FM», какие последствия может повлечь за собой вступление Грузии в НАТО.

По мнению главы российского правительства, «это может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо». При этом Медведев подчеркнул, что вооруженного конфликта в 2008 году между Грузией и Южной Осетией, в который вмешалась и Россия, можно было избежать.

Напомним, в июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия уже в ближайшее время может стать членом альянса. Владимир Путин сразу же ответил, что Россия негативно воспримет возможное вступление в НАТО Грузии и Украины. По словам российского президента, это «прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности».

Грузия стремится попасть в альянс с 2003 года, после войны в Южной Осетии в 2008-м была создана специальная комиссия НАТО — Грузия.