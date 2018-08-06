«Выжила только одна утка». Петербургские птицы умирают из-за накапливающихся в печени токсинов

Опасных для человека вирусов в тушках погибших в петербургских водоемах уток не найдено. Об этом 6 августа журналистам сообщил главный специалист управления ветеринарии Петербурга Артём Никитин.

По словам экологов, птицы гибнут из-за накапливающихся в печени токсинов. Как правило, утки поступают к специалистам в тяжелом состоянии и спасти их уже практически невозможно.

«У нас выжила только одна утка», – отметила руководитель центра реабилитации диких животных Ксения Михайлова.

Причиной массовой гибели уток в городских водоёмах является размножение сине-зелёных водорослей. При отмирании они выделяют токсины, которые могут быть опасны не только для животных и птиц, но и для человека.

– Эта проблема не только у нас, но и например, в Германии. Там тоже гибнут утки. И это следствие жаркой погоды, – рассказал заместитель председателя комитета по природопользованию Смольного Александр Кучаев.

Как подчеркивают специалисты, бороться с сине-зелёными водорослями трудно, это очень устойчивый вид, погубив его, можно навредить и другим живым организмам. Один из способов снизить тяжелые последствия – уменьшить антропогенное влияние на водоемы.