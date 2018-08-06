За воспитательное крушение ребер арестован сотрудник ФСИН. Его ловили восемь месяцев

Сотрудник калининградского УФСИН Даврон Хакимов арестован по делу о пытках. Его задержали через восемь месяцев после воспитательной беседы, при которой потерпевшему ломали по ребру каждые 18 минут.

Как сообщает 6 августа СКР Калининградской области, замначальника отдела безопасности исправительной колонии № 9 задержали по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия (статья 286 УК).

Инцидент случился еще 30 января 2018 года, когда Хакимов, по версии следствия, в помещении дежурной части нанес множественные удары ногами и руками 41-летнему осужденному. После трех часов истязаний у потерпевшего оказались сломанными десять ребер.

Уголовное дело возбудили в конце июля, после огласки пыток в ярославской колонии. Хакимова фактически задержали лишь 3 августа, накануне суд заключил его под стражу. Обвинение ему не предъявлено.

По делу о пытках в исправительной колонии № 1 Ярославля арестованы девять человек. Опубликованное «Новой газетой» видео издевательств вызвало волну проверок, и оказалось, что заключенных истязают и убивают по всей стране. Комитет против пыток ООН потребовал у России разъяснений.