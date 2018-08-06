Минэкономразвития хочет повысить стоимость «коммуналки» из-за роста НДС

Министерство экономического развития предлагает повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Пока в ведомстве говорят о включении в стоимость тарифов повышения налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, то есть по планам чиновников «коммуналка» вырастет на 2%. Об этом 6 августа сообщает The Bell со ссылкой на «Известия».

Как считают эксперты, если с 1 января 2019 года не включить в тариф повышение налога, то прямые убытки в этой сфере за полгода составят 45 млрд рублей, а общая задолженность в отрасли превысит 1,5 трлн. Годовой убыток может составить 100 млрд рублей.

Повышение тарифов поддержала ассоциация «ЖКХ и городская среда». Её генеральный директор Алексей Макрушин заметил, что сами услуги не станут дороже, в платежную квитанцию войдет лишь повышение налога, а это значит, что ресурсоснабжающие организации никак не заработают на этом повышении. В ассоциации также считают, что если не включить НДС в тариф, то к 1 июля 2019 года придется повышать плату за «коммуналку» на 4%.