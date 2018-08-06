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ЖКХ
06.08.2018 12:48
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Минэкономразвития хочет повысить стоимость «коммуналки» из-за роста НДС

Министерство экономического развития предлагает повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Пока в ведомстве говорят о включении в стоимость тарифов повышения налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, то есть по планам чиновников «коммуналка» вырастет на 2%. Об этом 6 августа сообщает The Bell со ссылкой на «Известия». 

Как считают эксперты, если с 1 января 2019 года не включить в тариф повышение налога, то прямые убытки в этой сфере за полгода составят 45 млрд рублей, а общая задолженность в отрасли превысит 1,5 трлн. Годовой убыток может составить 100 млрд рублей.

Повышение тарифов поддержала ассоциация «ЖКХ и городская среда». Её генеральный директор Алексей Макрушин заметил, что сами услуги не станут дороже, в платежную квитанцию войдет лишь повышение налога, а это значит, что ресурсоснабжающие организации никак не заработают на этом повышении. В ассоциации также считают, что если не включить НДС в тариф, то к 1 июля 2019 года придется повышать плату за «коммуналку» на 4%.

Справка:

24 июля 2018 года Госдума увеличила НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. «За» голосовали только члены фракции «Единая Россия». Ранее в Минфине подсчитали, что повышение НДС должно принести федеральному бюджету 633,5 млрд рублей в 2019 году. В 2020 и 2021 годах казна благодаря увеличению налога должна вырасти на 678 и 728 млрд соответственно. В начале августа документ подписал президент РФ Владимир Путин. 

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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