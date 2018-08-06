У «Лахта Центра» подбили мотоциклиста. Приморское шоссе встало

Крупную пробку собрало в Приморском районе Санкт-Петербурга серьёзное ДТП с мотоциклистом.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 6 августа в 10:40 на Лахтинском проспекте, 10, 49-летний мужчина на «Фольксвагене Поло», по предварительным данным, при перестроении совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха» под управлением 50-летнего мужчины. Мотоциклист получил тяжёлые травмы.

«У мотоциклиста Сергея перелом ноги», – рассказывают на форуме «Мотобратан».

«Пробка аж от Лисьего Носа», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Сервис «Яндекс.Пробки» оценил затор на Приморском шоссе в 4,2 километра (от просеки водозабора до 1-го Лахтинского моста) и в 25 минут, что на 20 минут больше обычного.

По факту ДТП полиция проводит проверку.