Следователи не смогли доказать связь предполагаемого террориста-смертника из метро Петербурга с вербовщиками ИГ

Следственный комитет снял обвинение с четырех человек, арестованных после теракта в метро Петербурга. Вербовку в интересах запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» доказать не удалось.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 августа, в Ленинский суд поступили уголовные дела граждан России Шухрата Сатымбаева, Айжигита Айтматова и Искандера Нурбаева и гражданина Киргизии Баходира Мадрахимова. Они были задержаны после теракта в Петербурге в статусе предполагаемых вербовщиков. В числе их «клиентов» будто бы находился и Акбаржон Джалилов, считающийся исполнителем преступления.

По версии обвинения, подсудимые знали о существовании в мессенджере WhatsApp тематических групп, в которых велась идеологическая обработка участников, насаждались правильность деятельности «Исламского государства» и необходимость насилия в отношении лиц иного вероисповедания, терактов, джихада.

После задержания в апреле 2017 года Сатымбаев, Айтматов, Нурбаев и Мадрахимов получили обвинение по статье 205.1 УК в качестве вербовщиков. На стадии предварительного расследования СКР не смог доказать их причастность и ограничился переквалификацией дела на статью 205.6 УК «Несообщение о преступлении». Их роль свелась к тому, что о существовании тематических групп они знали, но не доложили российским властям.

Все четверо заявили ходатайства о рассмотрении дел в особом порядке.