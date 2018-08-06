«Роснефть» потратит 2 млрд долларов на обратный выкуп собственных акций

Совет директоров «Роснефти» запустил программу обратного приобретения на открытом рынке акций ПАО, в максимальном объеме до 2 млрд долларов США. Компания планирует таким образом увеличить доходность и отдачу от имеющихся у неё активов.

«Реализация Программы будет осуществляться с даты одобрения Советом директоров по 31 декабря 2020 г. включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках Программы, составит не более 340 000 000 шт., точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации Программы», – говорится в сообщении компании от 6 августа.

В ближайшее время будет назначен независимый международный банк-агент, который в будет проводить операции на открытом рынке от лица «Роснефти». Приобретенные акции будут находиться на балансе группы, а по итогам завершения программы по покупке, совет директоров компании примет решение об их дальнейшей судьбе. Не исключено их полное или частичное погашение.

В конце июля исполнительный директор компании Игорь Сечин рассказал о планах «Роснефти» открыть сеть АЗС в Германии и дал прогноз об увеличении цены на нефть.