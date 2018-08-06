Mail.ru выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты

Одна из крупнейших российских технологических компаний считает, что реакция правоохранительных органов на поведение в социальных сетях бывает «ненормативно жестокой». Mail.ru Group выступила за амнистию наказанных за репосты.

«Во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», – говорится в опубликованном 6 августа заявлении Mail.ru Group.

Компания настаивает на том, что законодательство нужно изменить. В частности, необходимо провести амнистию «несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям» и декриминализировать подобные случаи в будущем.

«Возможность обмениваться информацией – самая большая ценность социальных сетей», – подчеркивается в заявлении.

К Mail.Ru Group относятся социальные сети «В Контакте» и «Одноклассники», онлайн-игры Warface и Perfect World, мессенджер ICQ, сервис по доставке еды Delivery Club, картографический сервис MAPS.ME и многое другое.