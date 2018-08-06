Mail.ru выступила за амнистию осужденных за лайки и репосты
Одна из крупнейших российских технологических компаний считает, что реакция правоохранительных органов на поведение в социальных сетях бывает «ненормативно жестокой». Mail.ru Group выступила за амнистию наказанных за репосты.
«Во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях. Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой», – говорится в опубликованном 6 августа заявлении Mail.ru Group.
Компания настаивает на том, что законодательство нужно изменить. В частности, необходимо провести амнистию «несправедливо осужденных, отбывающих срок по соответствующим обвинениям» и декриминализировать подобные случаи в будущем.
«Возможность обмениваться информацией – самая большая ценность социальных сетей», – подчеркивается в заявлении.
К Mail.Ru Group относятся социальные сети «В Контакте» и «Одноклассники», онлайн-игры Warface и Perfect World, мессенджер ICQ, сервис по доставке еды Delivery Club, картографический сервис MAPS.ME и многое другое.
Справка:
В России уже несколько человек получили сроки за репост картинок и текстов в Сети. В мае 2016 года на один год и три месяца в колонию-поселение отправлен житель Бердска, разместивший в социальных сетях «антиправославную» картинку купающихся в проруби. В ноябре 2016 года воспитательница из Курганской области была осуждена на полгода колонии за репост ролика с издевательствами над ребенком. Причем женщина как раз не поддерживала происходящее, а напротив. В 2017-м она вышла на свободу.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что необходимо найти компромисс между наказанием за распространение экстремистской литературы и формалистским подходом к делам за репост информации в Интернете.