Массовое ДТП с грузовиками и легковушками на КАД попало на видео

Массовая авария утром 6 августа затруднила движение на юге КАД. Невнимательным автомобилистам «помогли» дождь и ослепляющее солнце.

«Две фуры и пять легковых устроили ДТП на внешнем кольце после съезда на Пулковское шоссе», – сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«В 6:50 примерно ливень начался, шёл минут 7-10 максимум. Колейность там уже большая, плюс дождь – ловушка для торопыг», – объясняет в комментариях Сурен.

«В 7 утра ехал, в левом ряду стоял внедорожник, прижавшись к отбойнику. Знака не заметил», – рассказывает Виктор. Артём добавляет: «В 7:20 их было двое, и знак уже ставили».

Столкновение, вероятно, уже финальное, зафиксировал видеорегистратор одного из участников группы (смотрите примерно с 50-й секунды).

Судя по всему, ДТП обошлось без пострадавших.