Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу – банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года.

Счет открывается юридическому лицу, выполняющему функции застройщика в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Счет открывается для обеспечения деятельности застройщика в рамках одного разрешения на строительство, выданного в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Банк «Санкт-Петербург» соответствует критериям, перечисленным в Постановлении Правительства РФ № 697 от 18.06.2018 г., и является уполномоченным банком, имеющим право открывать расчетные счета и осуществлять банковское сопровождение застройщиков.

«Создание хороших условий для обслуживания клиентов – наш главный приоритет, – говорит старший вице-президент – директор Департамента отрасли строительного комплекса и недвижимости Банка «Санкт-Петербург» Екатерина Ганина. – Мы оказываем полный спектр услуг для юридических лиц, и за счет структурных изменений, произошедших в последние месяцы внутри корпоративного блока банка, стали еще внимательнее подходить к потребностям клиентов из различных отраслей бизнеса. Строители получают в банке все необходимые им услуги, а теперь мы также поможем им начать работать в соответствии с последними изменениями в законодательстве».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.