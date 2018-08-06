В этом году не вернутся. Петербургские туроператоры не ждут приезда болельщиков с Fan ID до конца года

Рынок возлагает надежды на групповых иностранных туристов, но уже в следующем году — вовсю идут запросы из Мьянмы, Индонезии и Гайаны.

Архив//Андрей Бессонов/"Фонтанка.ру"

О том, что объем бронирования туров по России резко вырос после окончания чемпионата мира по футболу, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). Северная столица – в числе направлений, пользующихся повышенным вниманием туристов. По мнению экспертов, все дело в эффекте отложенного спроса — те, кто отказался от поездок во время мундиаля, решили наверстать упущенное.

По словам участников рынка, опрошенных «Фонтанкой», это справедливо лишь отчасти. «Спрос начал расти даже раньше завершения мундиаля — после «вылета» российской сборной число бронирований скакнуло на 35% к прошлому году», – рассказывает исполнительный директор компании «Невские сезоны» Кирилл Соколов. В первую неделю после ЧМ прирост составил 15%, но после 22 июля темпы вернулись к прошлогодним. «Рост продаж туров в августе будет на уровне плюс 15-20% к прошлому году», – прогнозирует топ-менеджер. Но это не поможет отыграть падение во время ЧМ.

Другие участники рынка тоже пока не видят повода для оптимизма. «По сравнению с месяцем чемпионата мира спрос вырос в полтора раза, но к прошлому году увеличения нет – продажи идут так же или чуть хуже», – рассказывает директор бюро «Петроградъ» Павел Лобанов. По его мнению, туристов у Северной столицы оттягивает Турция. Хотя, по данным той же АТОР, в июле спрос на турецкие курорты пошел на спад — отдыхать на них приехало на 10% россиян меньше чем, в июне. Но те, кто все же решил провести отпуск в России, зачастую бронирует отель самостоятельно и не прибегает к помощи турагентств, говорит Павел Лобанов.

У «Музыки путешествий» в июле – августе продажи снизились на 20% к прошлому году, рассказала директор компании Алена Сергеева. «Думали, что будет отложенный спрос, но его не случилось. Индивидуалы приехали, а группы нет», – говорит она. Но это все равно лучше, чем во время мундиаля, когда спад по всему рынку составил 40%, добавляет топ-менеджер.

«Всплеск – это громко сказано», – говорит директор «Тари-Тур» Галина Богина. По ее словам, российские туристы отказались от посещения Северной столицы из-за подорожания гостиниц. Так, по данным Hotel Advisors, цены во время мундиаля подскочили более чем в полтора раза (55,1%). В среднем ночь в отеле Северной столицы обошлась гостям города в 8213 рублей. В итоге гостиницы стояли недозагруженными – в среднем удалось сдать 73,2% номеров, что на 16,1 процентного пункта меньше, чем в прошлом году.

Иностранцы, отказавшиеся от посещения Петербурга во время мундиаля, запланировали поездки на август заранее. «Прироста новых бронирований пока нет, но мы рассчитываем, что туристов из-за рубежа будет чуть больше, чем в прошлом году», – рассказывает Галина Богина. По ее словам, отложенный спрос частично повлияет и на осень. «Судя по бронированиям, высокий сезон продлевается на октябрь», – говорит она.

«Говорить о продлении высокого сезона пока рано», – не согласен Кирилл Соколов. По его словам, структура спроса на экскурсионные программы по Петербургу и другим российским городам не поменялась. Зато компания получила большое количество запросов от новых партнеров из Южной Америки и Юго-Восточной Азии. «В основном это страны, с которыми мы раньше не работали, – Мьянма, Индонезия, Гайана. Эффект будет ощущаться только в следующем году, главное, не упустить возможность», – подчеркивает он.

А вот болельщики, которым разрешили въезжать по Fan ID в Россию до конца года, пока не торопятся возвращаться или, во всяком случае, не сообщают о своем желании туроператорам и отельерам. «Возможно, прошло еще не слишком много времени. Но, скорее всего, они будут думать уже о возвращении на будущий год», – говорит коммерческий директор «Прогулок по Петербургу» Павел Киселев. Зато те, кто не уехал сразу после ЧМ, покупали экскурсии. «Был прирост спроса за счет того, что мы дали скидки владельцам Fan ID», – говорит он.

Отельеры ждут позитивного влияния мундиаля, но тоже только в следующем году. «Бронирования в августе остались на уровне прошлого года, продления высокого сезона на осень мы тоже не видим», – говорит управляющий отелем «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. Но за счет выросших цен гостиницы все же останутся в плюсе. Правда, Юнис Теймурханлы тоже считает, что на возвращение болельщиков в этом году рассчитывать не приходится. «Тот, кто приехал на чемпионат, уже все посмотрел и вряд ли вернется через такое короткое время. Так что продление въезда с Fan ID — это просто красивый жест», – считает он. Но все-таки чемпионат повысил туристическую привлекательность Северной столицы. «Бронирования на 2019 год идут очень хорошими темпами, и мы ожидаем прироста иностранного турпотока в будущем году», – комментирует Юнис Теймурханлы.

По оценке Смольного, в период чемпионата мира по футболу Северную столицу посетило около 700 тысяч человек, из них более 500 тысяч — иностранцы. Больше всего туристов приехало из Германии (55 606), Финляндии (48 564), США (46 591), Великобритании (30 619), Эстонии (29 339) и Китая (24 422). Хотя по Fan ID из них въехало чуть более 100 тысяч человек. Всего в Россию по паспорту болельщика во время мундиаля приехало 843 тысячи человек.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»