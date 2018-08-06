«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.

Доля направлений, обслуживаемых «Победой» из регионов России, увеличена до 46% (в прошлом году 36%). Частота полетов из регионов увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6 200 рейсов (в прошлом сезоне выполнено 2 800 рейсов из регионов).

Одна из главных задач авиакомпании – повышение авиамобильности россиян и транспортной доступности регионов России. В зимнем расписании 2018 года «Победа» возобновит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Киров. Также в рамках развития региональной сети «Победа» начинает летать из Минеральных Вод в Екатеринбург, Казань и Пермь; из Махачкалы – в Краснодар и Ростов-на-Дону. Начнутся полеты из Санкт-Петербурга в Чебоксары.

Все рейсы «Победы» выполняются только на новых современных самолетах Boeing 737-800. До конца августа флот пополнит 21-й самолет этого типа. Ожидается поставка еще трех машин до конца года, а также еще шести в 2019 году.

В ближайшее время «Победа» анонсирует дополнительные новые направления полетов, в числе которых будут не только международные маршруты, но и российские направления. Актуальные тарифы и маршруты опубликованы на официальном сайте компании www.pobeda.aero. Минимальный тариф авиакомпании на любом направлении маршрутной сети от 499 рублей.

Авиакомпания «Победа» благодаря своей ценовой политике и уникальной модели стала востребованным перевозчиком на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 95%, а на большинстве рейсов достигает 100%, самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.