Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу. До колонии он так и не добрался

Глава группировки хакеров «Шалтай-Болтай» был освобожден из-под стражи. Об этом 6 августа пишет RNS со ссылкой на помощника судьи Лефортовского районного суда Москвы Елену Бычкову.

По ее словам, Владимира Аникеева выпустили из-под стражи еще в пятницу, 3 августа. Отметим, до колонии или тюрьмы лидер «Шалтая» так и не добрался — для отбытия наказания ему хватило времени, проведенного в СИЗО. В июле 2018-го вступил в силу закон, согласно которому один день в изоляторе засчитывается как полтора дня заключения в колонии общего режима или два дня — в колонии-поселении. Аникеев был задержан в октябре 2016-го, в июле 2017-го его приговорили к двум годам колонии общего режима. Срок должен был истечь в ноябре этого года, однако всё время после решения суда хакер оставался в Лефортовском СИЗО.

Напомним, Владимир Аникеев, Александр Филинов и Константин Тепляков были признаны виновными в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, совершенном по предварительному сговору и повлекшим крупный ущерб (часть 3 статьи 272 УК РФ). Аникеев пошел на сделку со следствием и дал показания против своих соучастников. Его дело рассматривали в особом порядке.

Хакерская группировка «Шалтай-Болтай», которую возглавлял Аникеев, выкладывала в своем блоге переписки высокопоставленных чиновников и бизнесменов. В частности, среди пострадавших называли главу правительства Дмитрия Медведева, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, предпринимателя Евгения Пригожина и многих других. Правда, официально на суде фигурировали имена менее высокопоставленных людей: помощника президента РФ Андрея Белоусова, бывшего начальника дирекции по управлению проектами в сфере ЖКХ Сбербанка и вице-президента департамента развития бизнеса АО «Универсальная электронная карта» (УЭК) Евгения Кислякова, сотрудника секретариата группы «Сумма» Елены Морозовой и телеведущего Дмитрия Киселева.