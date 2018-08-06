В России за три года уничтожили 26 тысяч тонн «санкционки»

Россельхознадзор в четвертую годовщину введения продовольственного эмбарго отчитался об уничтожении 26 тысяч тонн санкционной продукции. Чаще всего под гусеницы бульдозеров попадали польские яблоки и турецкие томаты.

Как 6 августа сообщили в пресс-службе ведомства, уничтожать незаконно ввезенную продукцию начали с 6 августа 2015 года. За это время ликвидировали 24,9 тысячи тонн растительной продукции и 862,3 тонны незаконно ввезенной животноводческой продукции, в основном молочной.

За последний год было выявлено 7,5 тысячи тонн попавшей под запрет продукции растительного происхождения и свыше 350 тонн – животного.

Продовольственное эмбарго было введено в России 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. Спустя год в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, а с 1 января 2016 года – Украина. Под запрет подпали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты.