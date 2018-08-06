«Зенит» согласовал условия контракта с защитником сборной Уругвая. Он забивал России на ЧМ-2018

Переговоры о трансфере защитника «Дженоа» и сборной Уругвая Диего Лаксальта в «Зенит» близятся к своему завершению. Как сообщает 6 августа La Gazzetta dello Sport, петербуржцы уже договорились о личном контракте с 25-летним игроком, теперь осталось согласовать размер отступных с его нынешним клубом.

О какой именно сумме идет речь, не уточняется. По данным transfermarkt.de, стоимость защитника составляет 18 млн евро.

Диего Лаксальт в 2013-м перешел из своего родного клуба «Дефенсор Спортинг» (Уругвай) в миланский «Интер». В «Интере» он так и не сыграл ни одного матча: до 2016-го руководство миланцев ежегодно отдавало его в аренду. Последним клубом в этом списке стал «Дженоа». В 2016-м Лаксальт подписал с ним полноценный контракт. С тех пор уругваец провел в Серии А 36 матчей.

Выступал на чемпионате мира по футболу в 2018 году за сборную Уругвая. Стал одним из лучших игроков своей национальной команды на турнире. В третьем матче группового этапа Россия — Уругвай (0:3) при счете 0:1 именно после его удара по воротам российской сборной мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева попал в ворота Игоря Акинфеева.

Напомним, футбольный клуб «Зенит» лидирует в чемпионате Российской премьер-лиги 2018/19. После двух туров у сине-бело-голубых 6 очков. Были обыграны «Енисей» (2:0) и тульский «Арсенал» (1:0).