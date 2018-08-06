«Ингосстрах»: Клиенты «Натали Турс» могут рассчитывать на компенсацию, но вернут не более 4,2% от потраченных на путевку денег

Страховщики настаивают: после прекращения деятельности одного из крупнейших туроператоров России, все клиенты смогут получить компенсацию в рамках финансовых гарантий. Однако, судя по всему, возместить не удастся и 10% от затрат на путевку.

«В случае публичного заявления туроператора «Натали Турс» о прекращении туристической деятельности..., то есть при наступлении страхового случая..., все туристы, которые не могли в связи с этим воспользоваться ранее аннулированными туроператором турами, после обращения в страховую компанию смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы по соответствующему договору страхования», – цитирует заявление «Ингосстраха» 6 августа Ассоциация туроператоров России.

Выплату получат и те, кто согласился перенести туры на более поздние даты, заверяет компания. Вопрос в том, сколько смогут вернуть клиенты. «Натали Турс» в основном продавала путевки через свое юридическое лицо «Панорама Тур», деятельность которого застрахована на 50 миллионов рублей. Этой суммы не хватит для того, чтоб компенсировать отмененные туры. До конца года туристическая компания продала 30 тысяч туров, общая стоимость которых оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Таким образом, можно подсчитать: фингарантии дают право каждому туристу получить максимально 4,2% от суммы, в которую обошлась путевка.

В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс» аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении «Натали Турс».

На данный момент туроператор «Натали Турс» не объявляет о приостановке деятельности — поэтому туристы пока не могут обращаться в страховую компанию. Вместо этого многие из них уже обращаются в суд. Также клиенты туроператора уже подали непосредственно самой фирме почти 6 тысяч заявлений о компенсации.