18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +18
$ 63.45р
73.47р
12:39 06.08.2018
Расширенный поиск

Туризм
06.08.2018 11:45
Печать

«Ингосстрах»: Клиенты «Натали Турс» могут рассчитывать на компенсацию, но вернут не более 4,2% от потраченных на путевку денег

Страховщики настаивают: после прекращения деятельности одного из крупнейших туроператоров России, все клиенты смогут получить компенсацию в рамках финансовых гарантий. Однако, судя по всему, возместить не удастся и 10% от затрат на путевку. 

«В случае публичного заявления туроператора «Натали Турс» о прекращении туристической деятельности..., то есть при наступлении страхового случая..., все туристы, которые не могли в связи с этим воспользоваться ранее аннулированными туроператором турами, после обращения в страховую компанию смогут претендовать на выплату возмещения в пределах страховой суммы по соответствующему договору страхования», – цитирует заявление «Ингосстраха» 6 августа Ассоциация туроператоров России.

Выплату получат и те, кто согласился перенести туры на более поздние даты, заверяет компания. Вопрос в том, сколько смогут вернуть клиенты. «Натали Турс» в основном продавала путевки через свое юридическое лицо «Панорама Тур», деятельность которого застрахована на 50 миллионов рублей. Этой суммы не хватит для того, чтоб компенсировать отмененные туры. До конца года туристическая компания продала 30 тысяч туров, общая стоимость которых оценивается в 1,2 миллиарда рублей. Таким образом, можно подсчитать: фингарантии дают право каждому туристу получить максимально 4,2% от суммы, в которую обошлась путевка. 

В начале июля один из крупнейших туроператоров России «Натали Турс» аннулировал все проданные ранее туры. Глава компании Владимир Воробьев заверил, что это лишь временные трудности и что за путевки вернут деньги. Однако средств у туроператора оказалось катастрофически мало, в первую очередь на это обратили внимание клиенты, а за ними и Российский союз туриндустрии. 13 июля стало известно, что компания пытается «продать» своим пострадавшим клиентам гарантийные обязательства – призрачную возможность съездить в отпуск в следующем году. Также руководство «Натали Турс» вынудило своих сотрудников написать заявления об увольнении в обмен на июньскую зарплату. Следственный комитет и прокуратура начали проверку в отношении «Натали Турс».

На данный момент туроператор «Натали Турс» не объявляет о приостановке деятельности — поэтому туристы пока не могут обращаться в страховую компанию. Вместо этого многие из них уже обращаются в суд. Также клиенты туроператора уже подали непосредственно самой фирме почти 6 тысяч заявлений о компенсации.

Ранее по теме

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 12:10

Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу - банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.08.2018 11:47

«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 10:57

Банк «Санкт-Петербург» принял решение об обратном выкупе акций

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на очередном заседании 2 августа 2018 года принял решение о приобретении размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в количестве 12 000 000 штук по цене приобретения одной акции 55 руб.
Магазин "Кей"
06.08.2018 10:30

Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно
Фото: пресс-служба Галамарт
03.08.2018 16:31

Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний
ГК «Эталон»
03.08.2018 13:19

Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.08.2018 12:03

Регистрация в Единой биометрической системе

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» начинает сбор биометрических данных граждан РФ для их регистрации в Единой биометрической системе.
Setl Group
03.08.2018 11:12

Setl Group выплатил 3-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

2 августа 2018 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 3-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
Магазин "Кей"
03.08.2018 10:26

Разновидности дисплеев современных смартфонов – обзор КЕЙ

Разберемся вместе с КЕЙ, какими бывают дисплеи смартфонов и в чем их отличия
Балтийский транспортный форум
02.08.2018 16:47

Открыта регистрация на 10-й юбилейный Балтийский транспортный форум

6 – 7 сентября 2018 года в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум. Традиционно Форум будет проходить при поддержке Правительства Калининградской области
ПАО «Группа ЛСР»
02.08.2018 16:33

«Группа ЛСР» запускает акцию в жилом доме NEO

Для тех, кто желает наблюдать из своих окон панораму на парк и жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. Только до конца лета приобрести квартиру в жилом доме бизнес-класса NEO можно со скидкой 10%*
СК «Полис Групп»
02.08.2018 15:28

Старт продаж в ЖК «Полис на Комендантском»: квартиры от 1,64 млн руб.

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в третьей очереди ЖК «Полис на Комендантском», который возводится в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником.