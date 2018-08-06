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Город
06.08.2018 11:37
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На востоке КАД – три пробки из-за ремонтов. Стартуют работы на Володарском мосту

На дорогах Петербурга сегодня, 6 августа, плотнее обычного. Самые длинные пробки образовались на востоке города.

На внешнем кольце КАД стоит пробка от вантового моста до Кудрово. По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке внешнего кольца с 86-го по 91-й километр, между Октябрьской набережной и Колтушским шоссе, из-за работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия закрыты третья и четвёртая полосы, на первой и второй скорость ограничена до 50 км/час.

На внутреннем кольце на этом же участке пробка из-за сужения на вантовом мосту. Там в связи с устранением колейности закрыты также третья и четвёртая полосы. Час назад, по данным «Яндекс.Пробок», на проезд 4,8 километра от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной автомобилисты тратили на полчаса больше обычного – 35 минут.

Кроме того, третья и четвёртая полосы закрыты на внешнем кольце на участке от 103-го до 111-го километра, между Рябовским шоссе и проспектом Культуры, из-за работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. На первой и второй полосах скорость ограничена до 50 км/час. В 10:27 пробка там, по подсчётам одноимённого сервиса «Яндекса», достигла 8,1 километра. Сейчас она сохраняется, но движется быстро: в «Яндекс.Картах» она подсвечена не красным, а жёлтым цветом.

На востоке КАД – три пробки из-за ремонтов. Стартуют работы на Володарском мосту

Как часто бывает, при перегруженном внутреннем кольце между Мурманским шоссе и вантовым мостом коллапс возникает и на Народной. Около часа назад сервис «Яндекса» зафиксировал пробку длиной 10,2 километра на Мурманском шоссе, Народной улице и Володарском мосту от эстакады над железной дорогой до Ивановской улицы. В ней можно было потерять 56 минут, что на 38 минут больше обычного.

Ещё сложнее на Народной станет, когда начнется ремонт дорожного покрытия на Володарском мосту. По данным пресс-службы ГАТИ, он стартует сегодня и закончится через три недели, 26 августа. Движение будет ограничено, исключая некоторые часы и дни. Ограничения будут снимать по понедельникам с 8:00 до 16:00 и по пятницам с 17:00 до 22:00, а также с 20 по 26 августа.

Вообще же, 6 августа максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром составила 5 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями стали: проспект Славы – Народная улица к Московскому (7 баллов), Пискарёвский проспект в центр (6 баллов), Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (6 баллов).

На ряде магистралей был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это Коломяжский – Парашютная в центр (4 балла, что на 3 балла выше обычного), проспект Маршала Жукова из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к Московскому (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками утром стали:

  • 9:36, Мурманское шоссе, Народная улица, 12,9 км, от развязки до Володарского моста. Пробка продержалась 1 час 50 минут.
  • 9:46, внешняя сторона КАД, 8,1 км, от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе. Пробка продержалась 40 минут.
  • 9:48, внешняя сторона КАД, 7,5 км, от Октябрьской набережной до реки Оккервиль. Пробка продержалась 2 часа 50 минут.
  • 9:08, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа 30 минут.
  • 8:58, внешняя сторона КАД, 6,5 км, от Дачного проспекта до Московского шоссе. Пробка продержалась 1 час 20 минут.

 

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