Секреты британских истребителей пытались украсть через Tinder

Злоумышленники использовали приложение для онлайн-знакомств Tinder, чтобы получить информацию о британских истребителях пятого поколения F-35B. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По данным издания, хакеры взломали аккаунт в Tinder военнослужащей британских ВВС. Через ее профиль они познакомились с другим военным, у которого и попытались узнать секретную информацию. В министерстве обороны Великобритании уже подтвердили факт инцидента, однако заверили, что утечки удалось избежать. Жертва взлома вовремя предупредила свое начальство о происходящем. Daily Mail цитирует документ Минобороны, в котором военнослужащих предупреждают об опасности использования приложений для онлайн-знакомств и упоминается этот инцидент. Официальной информации о том, кто стоял за попыткой взлома, пока нет. Однако Daily Mail пишет, что под подозрение попали Россия и Китай.

Великобритания получила пять новых истребителей пятого поколения F-35B 4 августа, об этом сообщалось в официальных аккаунтах Минобороны страны в соцсетях. До 2030 года в Лондоне собираются поставить на вооружение около 130 таких самолетов.